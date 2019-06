Mondiali femminili, Giappone-Inghilterra e Scozia-Argentina

Ultime partite del girone D del Mondiale di calcio femminile: in campo Giappone-Inghilterra e Scozia-Argentina. L'Inghilterra è prima a punteggio pieno e qualificata agli ottavi di finale. L'Argentina terza con 1 solo punto: per passare il turno sarà costretta a battere la Scozia con due o più gol di scarto e sperare in una sconfitta del Giappone contro l'Inghilterra

