Mondiali femminili, Olanda batte Camerun 3-1 e vede gli ottavi

L'Olanda ha battuto per 3-1 il Camerun in una partita valida per la seconda giornata del Mondiale di calcio femminile, girone E. A Valencienne, olandesi in vantaggio al 41' con Miedema. Il pareggio del Camerun al 43' con Onguene. Nella ripresa, Bllodworth al 48' riporta in vantaggio l'Olanda. Poi è di nuovo Miedema a chiudere i conti all'85'. Con la seconda vittoria in altrettante partite e il primato nel girone a punteggio pieno, l'Olanda è di fatto già qualificata per gli ottavi di finale. Camerun ultimo con 0 punti e quasi eliminato.

Stasera alle 21 Canada-Nuova Zelanda.

