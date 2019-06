Mondiali femminili, la Svezia fa l'impresa: ribaltata (2-1) la Germania

Le scandinave non battevano le tedesche (superfavorite) da 24 anni. In semifinale incontreranno l'Olanda

Prima grande sorpresa della fase finale dei mondiali femminili di Francia. A Rennes, la Svezia ribalta la Germania (2-1) e va in semifinale. L'impresa delle scandinave è storica perché non battevano le tedesche da ben 24 anni.

Partita che sembra subito nelle mani della Germania che all'11' passa con una rete di Magull che gira in porta un assist centrale di Daebritz. Ma le tedesche si fermano lì e le svedesi reagiscono mettendo a nudo i limiti di movimento delle due centrali in maglia bianca. Così, al 22' il lancio lungo di Sembrant trova Jakobson. l'attaccante aggancia, si sposta sulla destra e incrocia in porta sull'uscita di Schult.

Il primo tempo finisce in parità, ma ci sono segnali di quello che accadrà perchè la Germania non riesce a rendersi pericolosa mentre la Svezia si presenta più volte in avanti dove imperversano Jakobson e Blackstenius. Propio Blackstenoius, dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa, segna il gol decisivo. C'è un cross lungo di Jakobson da destra, un colpo di testa di Rolfo che Schult riesce solo a respingere. Blackstenius aggancia in mischia e la sbatte di sinistro sotto la traversa.

La Svezia controlla e la Germania prova ad attaccare ma crea poco e non approfitta neanche di alcuni clamorodi errori in uscita della portiera Lindhal. Si va avanti così fino all'esultanza delle scandinave e alle lacrime delle tedesche. Sarà la Svezia a incontrare l'Olanda in semifinale. Dall'altra parte del tabellone, se la vedranno Stati Uniti e Inghilterra in quella che a tutti sembra ormai una finale anticipata.

