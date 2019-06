Mondiali femminili: la Francia elimina il Brasile (2-1) ai supplementari

Si chiude l'era dorata delle grandi giocatrici brasiliane (da Marta a Formiga a Cristiane). Lo scontro degli ottavi di finale a Le Havre lo vincono le francesi (2-1 dopo i supplementari). Saranno loro, le padrone di casa di questi straordinari mondiali, a incontrare la vincente di un altro scontro tra big: Stati Uniti-Spagna in cui le americane sono nettamente favorite.

Partita bella e combattuta all'Oceane di Le Havre, strapieno. Le francesi provano il 4-4-2 ma il modulo non ha funzionato granché e Corinne Diacre è tornata al tradizionale 4-3-1-2 per trovare soluzioni migliori. Le brasiliane si sono aggrappate al blasone e al rossetto di Marta, hanno retto botta fino alla fine e hanno anche dato la sensazione di poter portare le avversarie ai rigori. Ma l'ennesima palla inattiva, punizione di Maijri da destra, mette in condizione Henry di buttarla dentro col piattone destro anche a causa dell'ennesima distrazione difensiva delle brasiliane.

Le ragazze carioca erano riuscite a chiudere sull 0-0 il primo tempo anche grazie al Var che ha annullato un gol di Gauvin che ha tolto il pallone dalle mani di Barbara ma ha anche travolto la portiera brasiliana. Nella ripresa, la stessa Gauvin devia in porta un cross basso e teso da destra della bravissima Diani. Qui le brasiliane tirano fuori tutto quello che hanno ancora dentro e pareggiano grazie a un bel gol della milanista Thaisa. Ma poi la fatica si fa sentire e, alla rete di Henry non c'è più rimedio.

