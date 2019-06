Mondiali femminili: l'Inghilterra supera il Camerun e va ai quarti

Proteste delle africane (con minaccia di smettere di giocare) per un gol prima annullato per fuorigioco e poi concesso alle inglesi. Reti di White, Houghton e Greenwood.

Seconda giornata degli ottavi di finale ai mondiali di calcio femminile in Francia. Va avanti l'Inghilterra che ha battuto il Camerun (3-0) in una partita segnata dalla protesta delle africane. Nei quarti le tedesche incontreranno la vincente di Svezia-Canada.

L'Inghilterra cala il tris al Camerun e accede ai quarti di finale del Mondiale femminile, dove affronterà la Norvegia. A Valenciennes finisce 3-0. A sbloccare il risultato Houghton (14'), poi il raddoppio di White nel recupero del primo tempo (49'): gol inizialmente annullato dall'arbitra Liang per fuorigioco e poi convalidato dopo il ricorso al Var, una decisione che ha fatto infuriare le africane che per qualche minuto si sono rifiutate di continuare a giocare.

La protesta delle africane

Nella ripresa il Camerun è andato a segno con Nchout Njoya, ma la rete è stata annullata per offside. Ancora proteste per le africane e minaccia di abbandonare il match. Inghilterra ancora in rete con Greenwood (58').

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata