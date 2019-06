Mondiali femminili, l'Italia vola ai quarti: Cina battuta 2-0

Per le ragazze di Bertolini nella gara di Montpellier i gol di Giacinti e Galli che valgono la qualificazione. L'avversaria delle azzurre uscirà dalla sfida Olanda-Giappone, in campo dalle 21 a Valenciennes

L'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio. Le azzurre negli ottavi hanno battuto 2-0 la Cina a Montpellier. La squadra di Bertolini regola con un gol per tempo le asiatiche. Nel primo tempo a segno in mischia Giacinti, nella ripresa il raddoppio di Galli con un gran tiro da 20 metri. Ora le azzurre aspettano la vincente dell'altro ottavo tra Olanda e Giappone, in campo dalle 21 a Valenciennes.

ITALIA-CINA 2-0

9' Giacinti va in gol per le azzurre ma è in posizione di fuorigioco e l'arbitro annulla.

15' Italia in vantaggio con la rete siglata da Valentina Giacinti. La milanista mette dentro sotto misura dopo un rimpallo in area. Nell'azione violento scontro di Bartoli con il portiere delle asiatiche, ma poi l'azzurra si riprende.

40' Girelli lascia il campo, al suo posto entra Galli. La Cina preme.

45' + 4' Il primo tempo si chiude con l'Italia in vantaggio di misura.

50' Le azzurre raddoppiano con Galli che trova l'angolino con un tiro da fuori area

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata