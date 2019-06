Mondiali femminili, il Giappone fermato dall'Argentina (0-0)

Le vicecampionesse del mondo non riescono a bucare l'ordinata difesa delle sudamericane. Questa sera Canada-Camerun

Reti inviolate tra Argentina e Giappone nella sfida valida per il Gruppo D dei Mondiali femminili. A Parigi finisce 0-0. Primo punto per le due nazionali, al comando resta l'Inghilterra a quota 3. Del girone fa parte anche la Scozia che ha perso all'esordio con le inglesi (1-2).

Il Giappone, vicecampione del mondo uscente (sconfitto 2-5 dagli Stati Uniti nella finale del 2015 in Canada) ma con una squadra molto rinnovata e ringiovanita, ha attaccato per quasi tutta la partita senza riuscire, però, a creare grandi occasioni. Le sudamericane si sono difese con molto ordine (bene la portiera Correa) e hanno punto spesso in contropiede con l'ottima Banini.

Questa sera, per la prima partita del Gruppo E, scendono in campo

La classifica del Gruppo D

Il calendario

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata