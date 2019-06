Mondiali femminili, i risultati della giornata

L'Olanda ha battuto in extremis la Nuova Zelanda nell'incontro valido per il Girone E dei Mondiali femminili. A Le Havre, le 'Orange' campionesse d'Europa si sono imposte di misura (1-0) sbloccando il risultato in pieno recupero, al 92'. A decidere la sfida, la rete di testa di Roord. l successo permette all'Olanda di salire a 3 punti e agganciare il Canada al comando del gruppo. Nuova Zelanda e Camerun restano a zero.

Cile-Svezia finisce 0-2. Alle 21 Stati Uniti-Thailandia

