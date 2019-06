Mondiali femminili Giamaica-Italia

Le ragazze di Milena Bertolni in campo con le caraibiche per la partita che potrebbe decidere la qualificazione agli ottavi.

Italia in campo contro la Giamaica per la seconda partita del Girone C. Nella prima, come è noto, le ragazze di Milena Bertolini hanno battuto le favorite australiane per 2-1. Le oceaniche, poi, nella loro seconda gara, hanno sorpreso il Brasile in rimonta (3-2). L Giamaica, nella prima gara, le ha prese secche (3-0) dal Brasile.

Ora la classifica del girone è complicata: con Italia, Australia e Brasile a pari punti. Se l'Italia battesse oggi la Giamaica, molto dipenderà dall'ultima giornata e dalla partita delle azzurre con le brasiliane che sono forti e saranno avvelenate. Ma le nostre (vincendo, appunto, con la Giamaica) potrebbero assicurarsi un posto tra le migliori terze che, con 6 punti, è quasi assicurato. Agli ottavi vanno infatti le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

GIAMAICA-ITALIA 0-0

Giamaica (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, Swaby, Plummer, Backwood; Sweatman, Solaun, Swaby; Matthews, Shaw, Carter.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatini.

