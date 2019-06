Mondiali, femminili, il giorno di Australia-Brasile e Sudafrica-Cina

L'Australia ha battuto il Brasile 3-2 nell'incontro del Gruppo C, lo stesso in cui è inclusa l'Italia, ai Mondiali femminili. A Montpellier successo in rimonta per le 'Matildas' sconfitte dalle azzurre all'esordio. Le verdeoro sbloccano il risultato con Marta su rigore (27') e raddoppiano con Cristiane (38'). Prima dell'intervallo le australiane accorciano le distanze con Foord (46'). Nella ripresa il pari firmato da Logarzo (58'), quindi l'autorete di Monica (68') che consegna i tre punti all'Australia che in classifica aggancia proprio il Brasile e l'Italia, venerdì 14 giugno attesa dalla sfida con la Giamaica.

Australia-Brasile 3-2

66' Rimonta dell'Australia! L'autogol di Monica porta la squadra in vantaggio

58' Chloe Logarzo segna per l'Australia e ristabilisce la parità

46' L'Australia risponde, rete di Caitlin Foord

38' Rete di Christiane Rozeira de Souza Silvia, il Brasile raddoppia

27' Gol di Marta Vieira da Silva, Brasile in vantaggio

La classifica del Gruppo C

La classifica del gruppo B

