Mondiali femminili, l'esordio delle azzurre: Australia-Italia 1-1

Vent'anni dopo l'ultima partecipazione, l'Italia torna in campo in un Mondiale femminile di calcio. Alle 13 le azzurre fanno il loro esordio nella rassegna iridata francese affrontando a Valenciennes l'Australia, numero sei del ranking Fifa.

AUSTRALIA-ITALIA 1-1

67' Kerr in gol ma anche qui c'è fuorigioco: il risultato non cambia

56' Pareggio dell'Italia: a segno Bonansea

22' Rigore per l'Australia: Giuliani para, ma Kerr raccoglie il rimbalzo e va in rete

8' Gol annullato all'Italia: Bonansea è in fuorigioco

