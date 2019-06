Mondiali femminili, alle 21 Italia-Brasile. Con un pareggio siamo prime

Ma le azzurre, a Valenciennes, non possono fare calcoli anche se la qualificazione è sicura. In contemporanea, a Grenoble, si gioca Giamaica-Australia

Donne italiane contro donne brasiliane nella partita più importante della prima fase dei mondiali di calcio femminile in Francia. Questa sera, alle 21, nello stadio Hainault di Valenciennes, le azzurre di Milaena Bertolini giocano la loro terza partita del Girone C. Entrambe le squadre sono già qualificate (alla peggio come una delle quattro migliori terze) ma entrambe puntano alla vittoria nel Girone che garantirebbe un ottavo di finale più abbordabile contro una terza. Alla stessa ora a Grenoble (Stade des Alpes) giocano Australia e Giamaica con le oceaniche che non dovrebbero.avere problemi a vincere.

L'Italia (che ha battuto l'Australia per 2-1 e la Giamaica per 5-0) è addirittura favorita nelle combinazioni. Le azzurre si qualificano al primo posto se battono il Brasile o se pareggiano. Ma anche se perdono con un gol di scarto e le australiane battono la Giamaica con meno di quattro reti di differenza.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Brasile. I dubbi riguardano la presenza di Marta nel Brasile (nel caso giocherebbe Beatriz) e la possibilità che, tra le azzurre, giochi Mauro al posto di Sabatino

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia, Bonansea; Girelli, Sabatino. All. Bertolini

Brasile (4-4-2): Barbara; Santos, Kathellan, Monica, Tamires; Andreassa, Thaisa, Luana, Debinha; Marta, Cristiane. All. Vadao

Arbitro: Lucila Venegas (Messico)

