Mondiali femminili, Italia trova Cina agli ottavi. Olanda e Camerun battono Canada e Nuova Zelanda

L'Italia affronterà la Cina, qualificata come una delle migliori terze, negli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile in Francia. Decisiva la vittoria del Camerun contro la Nuova Zelanda (2-1). Solo in caso di pareggio (e di segno x anche in Thailandia-Cile) le azzurre avrebbero trovato infatti la Nigeria. La partita è in programma martedì alle 18 allo Stade de la Mosson di Montpellier.

Olanda-Canada 2-1 - L'Olanda batte 2-1 il Canada e chiude a punteggio pieno il Gruppo E. Nella gara valida disputata a Reims per la terza giornata del girone succede tutto nella ripresa: Dekker sblocca il risultato al 9' con un colpo di testa su calcio di punizione battuto da Spitse. Cinque minuti dopo le canadesi pareggiano i conti con un tocco da due passi di Sinclair, che raccoglie il cross sul secondo palo di Lawrence e firma l'1-1. A un quarto d'ora dalla fine l'Olanda trova il nuovo vantaggio: Van Lunteren affonda sulla destra e tocca dentro per Beerensteyn, entrata da qualche minuti, che in spaccata segna il gol vittoria. Il Canada esce sconfitto, ma chiude al secondo posto nel girone con 6 punti qualificandosi agli ottavi.

Camerun-Nuova Zelanda 2-1 - Il Camerun supera la Nuova Zelanda 2-1 a Montpellier nella terza giornata del Gruppo E e resta in corsa per un posto agli ottavi, chiudendo al terzo posto il girone con tre punti. Nchout porta avanti la selezione africana con un diagonale preciso al 12' della ripresa. La Nuova Zelanda pareggia i conti a dieci minuti dalla fine con l'autorete di Awona, che nel tentativo di respingere un cross dalla destra svirgola il pallone nella propria porta. In pieno recupero Nchout con una autentica magia firma il gol vittoria regalando i tre punti al Camerun.

