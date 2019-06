Mondiali donne, sfuma il sogno dell'Italia: azzurre sconfitte dall'Olanda ai quarti: 2-0

La partita

Sfuma ai quarti di finale il sogno delle azzurre ai Mondiali di Francia. L'Italia cede all'Olanda, che con due gol quasi in fotocopia elimina la squadra di Bertolini e vola in semfinale. Su due calci di punizione di Spitse, le oranje colpiscono con due incornate vincenti, la prima al 70' di di Miedema, la seconda, che mette k.o. le azzurre, all'81' con Van Der Gragt. Se la vedranno in semifinale con la vincente di Germania-Svezia in campo alle 18.30

45' + 5' Il primo tempo della sfida tra Italia e Olanda dei quarti di finale si chiude sullo 0-0

70' Olandesi in vantaggio con un colpo di testa di Miedema sugli sviluppi di un calcio di punizione

81' L'Olanda raddoppia con un altro colpo di testa su calcio da fermo. Il cross è sempre di Spitse, l'incornata vincente di Van der Gragt che fa 2-0. Finisce così la bella avventura in Francia della squadra italiana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata