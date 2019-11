Mondiale U17, Brasile campione: quarto titolo nella sua storia

I verdeoro vincono 2-1 in rimonta sul Messico e si aggiudicano il titolo mondiale. Medaglia di bronzo per la Francia

Il Brasile è campione del mondo under 17. I giovani verdeoro battono il Messico per 2-1 in una spettacolare finalissima, per un torneo che aveva già regalato grandi emozioni nei turni precedenti. Succede tutto nella ripresa. Gonzalez porta in vantaggio la Tricolor, al 66' concludendo una bellissima azione manovrata della sua squadra, ma non basta perchè poi si scatena il Brasile. Kaio Jorge guida la riscossa dei padroni di casa con il rigore all'83'. La rete decisiva è di Lazaro che al 93' mette a segno il suo quinto centro nella competizione iridata e regala il trofeo alla sua squadra.

Per il Brasile è il quarto titolo U17 nella propria storia. Mentre nella finalina per il terzo posto, la Francia si è impone per 3-1 sull'Olanda.

