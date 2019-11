Mondiale U17, Azzurrini in campo stasera negli ottavi contro l'Ecuador

Comincia anche per l'Italia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali Under 17. Questa sera alle 20.30, ora italiana, gli Azzurrini affronteranno i sudamericani dell'Ecuador all’Estadio Kleber Andrade di Cariacica. Tutta la rosa è a disposizione del commissario tecnico Carmine Nunziata, che ieri ha diretto l'ultimo allenamento pomeridiano alla stessa ora del match per abituarsi dal clima torrido e con un alto tasso di umidità che avvolge il Brasile. Dopo il turnover dell’ultima partita con il Paraguay - che affronterà alla mezzanotte italiana l'Argentina nell'ultimo ottavo di finale in programma - si ritroverà energie più fresche da schierare in campo. In caso di vittoria l'Italia sfiderà il Brasile negli eventuali quarti di finale.

"Il fattore che mi preoccupa di più è il clima", avverte Franco Tongya, il trequartista azzurro autore di una rete nella partita d’esordio contro le Isole Salomone. "Gli ecuadoriani sono più abituati di noi ma ho molta fiducia in questo gruppo. Siamo insieme da molto tempo e ne abbiamo superate tante. Qualsiasi squadra avessimo incontrato – continua il giocatore azzurro – sarebbe stata forte: arrivati a questo punto tutte sono temibili. Il nostro prossimo avversario, oltre ad avere tutte le caratteristiche del calcio sudamericano, buona tecnica e velocità, è un gruppo unito che gioca con molto entusiasmo. Ma anche noi lo siamo e in questa Nazionale, siamo cresciuti insieme".

Intanto si sono già giocati sei degli otto incontri valevoli per gli ottavi di finale. La Corea del Sud ha avuto la meglio sull’Angola (1-0); l’Olanda, dopo una fase di qualificazione stentata, ha meritato la vittoria (3-1) contro la temibile Nigeria, che esce dalla rassegna iridata dopo averla vinta in passato per ben cinque volte. Il Messico ha battuto 2-0 il Giappone, mentre la Spagna si è imposta 2-1 sul Senegal. Passano il turno anche la Francia, che ha battuto l'Australia 4-0, e il Brasile, vittorioso contro il Cile per 3-2.

