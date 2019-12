Mondiale per club, trionfa il Liverpool di Klopp

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella sua storia. La squadra di Klopp ha battuto i brasiliani del Flamengo 1-0 nella finale del Mondiale per club. A Doha il match si è deciso ai supplementari, dopo che i primi 90' si erano chiusi sullo 0-0. Decisivo il gol di Firmino nel primo tempo supplementare, al 99', su assist di Mane. Per i Reds detentori della Champions League primo trionfo nella competizione: avevano perso in precedenza tre volte in finale, tra coppa Intercontinentale e Mondiale per club. Nella competizione il Liverpool succede nell'albo d'oro al Real Madrid.

