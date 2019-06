Mondiale donne, Usa battono Francia 2-1 e vanno in semifinale

Le Bleues si inchinano alle regine. Per la Francia finisce il sogno Mondiale. La nazionale di casa è stata battuta ed eliminata dalle campionesse in carica degli Stati Uniti nel match dei quarti di finale. Al Parco dei Principi le americane si impongono 2-1 ottenendo un successo non facile ma comunque meritato. Grande protagonista la stella Megane Rapinoe, che lascia il segno con una doppietta, la seconda consecutiva: cinque i suoi centri in tutto. Le statunitensi sbloccano subito il risultato (5'), con una velenosa conclusione che passa fra una selva di gambe e si infila alle spalle di Bouhaddy e raddoppiano nella ripresa, al 20', ancora con Rapinoe che insacca su invito di Heath che mette in mezzo un traversone basso dopo una gran sgroppata in fascia.

Non basta alla Francia la rete di Renard di testa, sugli sviluppi di una punizione, a dieci minuti dalla fine per riaprire i giochi: la difesa delle ragazze di Jill Ellis resiste nonostante l'assedio conclusivo. L'avventura delle transalpine di Corinne Diacre e il sogno di sollevare la prima Coppa del Mondo finisce qui, l'avventura della nazionale a stelle e strisce continua. In semifinale, martedì 2 luglio a Lione, le americane affronteranno, per un posto in finale, l'Inghilterra che ieri ha travolto la Norvegia 3-0 e mette in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Usa vanno a caccia della loro quinta finale in otto edizioni della Coppa del mondo, a conferma del loro dominio.

