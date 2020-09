Milan, ufficiale rinnovo Ibrahimovic: "Il mio obiettivo è vincere sempre"

In una nota il club rossonero annuncia "di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale" dell'attaccante

Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il suo contratto con il Milan per un'altra stagione. In una nota il club rossonero annuncia "di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale" dell'attaccante, "estendendo il sodalizio" "fino al 30 giugno 2021. "Il campione svedese - si legge - prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero".

"Il mio obiettivo è vincere sempre", ha detto il bomber svedese sui social del club

"Il mio obiettivo è vincere sempre".

