Milan, stampa inglese: Piatek e Reina corteggiati dall'Aston Villa

La Premier League mette gli occhi sul Milan. Il primo club a bussare alla porta dei rossoneri è stato l'Aston Villa per Krzysztof Piatek, ma sul polacco c'è da registrare anche l'interesse del Newcastle e del West Ham, quest'ultimo sarebbe pronto a offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per poter portare a Londra l'ex attaccante del Genoa. Stessa cifra che sborserebbe anche l'Aston Villa per Piatek che però, secondo il Daily Mail, sarebbe disposto a portare a Birmingham anche Pepe Reina, sotto contratto col Milan fino a giugno 2021. Gli infortuni di Wesley Moraes in attacco e Tom Heaton in porta, infatti, costringono il club inglese, quart'ultimo in classifica, a correre ai ripari sia in attacco che in porta e i due rossoneri rappresentano ottime scelte.

