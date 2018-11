Milan, niente da fare per Higuain: respinto il ricorso, restano i due turni di stop

Niente da fare per Gonzalo Higuain. L'attaccante del Milan dovrà stare fermo per due turni. Respinto il ricorso del club rossonero dalla procura federale di Roma. A nulla è servita la presenza in prima persona dell'argentino oggi alla Corte d'appello federale. Considerata troppo veemente la protesta nei confronti dell'arbitro Paolo Mazzoleni durante Milan-Juventus, finito 2-0 per i bianconeri.

Oltre al match di domenica all'Olimpico contro la Lazio, che vale il quarto posto tra le due formazioni, Higuain starà fermo anche nel match di domenica 2 novembre all'ora di pranzo tra Milan e Parma a San Siro.

