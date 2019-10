Milan, primo successo per Pioli: Spal battuta 1-0

Alla terza gara sulla panchina del Milan, arriva il primo successo per Stefano Pioli. I rossoneri hanno battuto 1-0 la Spal a San Siro nel match che ha chiuso la decima di serie A. Decisiva una punizione al 63mo di Suso, entrato in campo da pochi minuti al posto di Castillejo. I rossoneri salgono a 13 punti in classifica, la squadra di Semplici ferma a quota 7.

