Milan: positivo Daniele Bonera, nello staff di Pioli

Nuova positività in casa Milan. Si tratta di Daniele Bonera, collaboratore del tecnico Stefano Pioli.

L'ex giocatore rossonero, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri a un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19, ha comunicato il club rossonero in una nota. Oggi Bonera è a casa in buone condizioni.

Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi e il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti, conclude la nota del Milan.

A quattro giorni dal derby contro l'Inter, in programma sabato sera alle 18, sono due i giocatori ancora positivi al coronavirus nel Milan: Leo Duarte e Matteo Gabbia, con Ibrahimovic tornato negativo (doppio tampone) e già rientrato nel gruppo. Ulteriori test verranno effettuati a tutti i giocatori nei prossimi giorni.



All'Inter, invece, i casi di contagio sono sei: Radu, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan e Young.

