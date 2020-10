Milan, Pioli: "Ibra motivato, sta bene ed è pronto per giocare"

"Ibra è sempre stato sorridente, ha avuto un problema ma è determinato ed è un trascinatore. Sta bene, anche se ha una sola settimana di allenamenti è pronto per giocare. poi non so quanti minuti potrà avere". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlando in conferenza stampa in vista del derby contro l'Inter.

"Speravo di arrivare al Derby con 3 vittorie e dopo aver passato i preliminari, sapevamo non sarebbe stato facile e ci arriviamo bene. Ma lo stesso vale per loro", ha spiegato l'allenatore dei rossoneri che ha aggiunto: "Battere un avversario forte come l'Inter ci darebbe ancora più fiducia ed entusiasmo, ma dobbiamo pensare una partita alla volta e continuare a crescere provando ad essere ambiziosi". E ancora: "Gap ridotto con l'Inter? Dobbiamo essere bravi a dimostrarlo sul campo. Oggi abbiamo una identità più precisa, siamo cresciuti di livello ma affrontiamo una squadra costruita per vincere in Italia e in Europa".

