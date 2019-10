Milan, Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore

La società ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell' ex tecnico della Fiorentina dopo l'esonero di Giampaolo. Contratto biennale

Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha comunicato la società in una nota sul proprio sito internet. Nato a Parma il 20 ottobre 1965, Stefano Pioli ha avviato la sua carriera da allenatore nel 1999. Nel 2006 il debutto in Serie A con il Parma e successive esperienze professionali con altre società di Serie A come Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter, prima di allenare la Fiorentina dal 2017. Pioli ora si unisce al Milan con un contratto biennale. Il club rivolge "a Stefano e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro". La presentazionie alle 13 a Casa Milan.

Il primo compito di Pioli sarà quello di conquistare i tifosi, che non sembrano aver preso bene il suo arrivo al Milan. Su twitter l'hastag #PioliOut è stato di tendenza per tutto il giorno. I simpatizzanti rossoneri attaccano la dirigenza sulla scelta e c'è chi ricorda una dichiarazione del futuro tecnico rossonero quando era sulla panchina dei nerazzurri, 'Sono interista da sempre', pronunciata nel dicembre del 2016, nei suoi primi giorni ad Appiano Gentile.

