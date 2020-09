Milan, Paquetà ceduto al Lione a titolo definitivo

Giorni febbrili per il Milan sul fronte mercato. Dopo aver ufficializzato l'acquisto dell'attaccante esterno norvegese Jens Petter Hauge, classe 1999, il club rossonero ha chiuso la trattativa con l'Olympique Lione per la cessione a titolo definitivo di Lucas Paquetà.

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma il 23enne centrocampista brasiliano, che non è mai riuscito a mostrare tutto il suo talento al Milan, ha già salutato i compagni e svuotato l’armadietto a Milanello.

Secondo quanto trapelato, Paquetà dovrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, più una percentuale sull'eventuale rivendita. Il Milan sperava di arrivare almeno a 22 milioni per non generare una minusvalenza. Il brasiliano, infatti, era stato acquistato nel gennaio dello scorso anno dal Flamengo per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus.

Col tesoretto incassato per Paquetà, il Milan dovrebbe poi tentare l'assalto a un difensore centrale: da tempo nel mirino della dirigenza rossonera c'è il 19enne del Saint-Etienne Wesley Fofana.

