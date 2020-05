Milan: lesione al soleo per Ibrahimovic, tendine d'Achille integro

Sollievo in casa Milan dopo l'infortunio di ieri in allenamento

Sospiro di sollievo per il Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic, che si è infortunato ieri in allenamento, hanno evidenziato "una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro". Lo comunica il club rossonero in una nota sul proprio sito, specificando che "il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni".

