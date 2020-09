Milan: Ibrahimovic positivo al Covid-19

Anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19. Lo riferisce in una nota il Milan, dopo aver effettuato i tamponi per il coronavirus a tutta la squadra in seguito alla positività del difensore Léo Duarte. L'attaccante svedese si trova ora in quarantena domiciliare. Tutti gli altri tamponi effettuati sui rossoneri sono risultati negativi.

Non sarà quindi in campo Ibrahimovic, questa sera, contro il Bodø/Glimt e potrebbe non a essere disposizione di Stefano Pioli almeno fino alla sosta per le nazionali (salterà le gare contro Crotone e Spezia). La speranza del Milan, a questo punto, è di riavere Ibrahimovic in squadra in tempo per il Derby contro l'Inter del 17 ottobre.

