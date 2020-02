Milan, Ibrahimovic: l'allenamento estremo in palestra

Gli esercizi in palestra del 38enne svedese mandano in visibilio i tifosi rossoneri

Training? No 'Zlataning'. Così è stato ribattezzato il metodo di allenamento estremo di Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne svedese centravanti del Milan si prepara al prossimo match di campionato contro la Fiorentina con una serie di esercizi molto intensi: corde, piegamenti e lancio della palla medica contro il muro. "Che mostro!", commenta sbalordito un tifoso del Diavolo. Altri ironizzano sostenendo che "l’attività fisica si tiene in forma praticando un po’ di Zlatan" e non viceversa. Intanto il club rossonero rassicura gli addetti ai lavori di Milanello via social: "Nessun muro è stato danneggiato durante la realizzazione di questo video".

