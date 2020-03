Milan, Ibrahimovic enigmatico sui social: Fallo con passione o non farlo

Zlatan Ibrahimovic strizza l'occhio ai tifosi rossoneri sui social. Lo fa con un video, postato sul proprio profilo Instagram, dove l'attaccante svedese, durante il riscaldamento prima di una partita, si accorge di essere inquadrato e ne approfitta per fare l'occhiolino alle telecamere. "Fallo con passione o non farlo", scrive lo svedese scatenando i commenti curiosi dei tifosi rossoneri, che si lanciano nelle più disparate supposizioni. Un messaggio rivolto alla dirigenza rossonera? Certo è che Ibra ha già i motori caldi per il prossimo impegno di campionato del Milan, domenica alle 12.30 con il Genoa.

