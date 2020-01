Milan, Ibra è tornato

Inizia la nuova avventura in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è atterrato giovedì mattina a Linate, dove è arrivato con un aereo privato. Ad accoglierlo c'era il Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban. Dopo le visite mediche la firma del contratto, domani la presentazione ufficiale del 38enne.

IZ landed

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP