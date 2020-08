Milan, Ibra a Milan: "Sono tornato a casa". A breve la firma

"Sono molto felice. Finalmente tutto è posto e finalmente sono tornato dove mi sento a casa. Adesso bisogna lavorare e portare risultati". Sono le prime parole di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo arrivo a Milano, nella tarda serata di ieri. "Non sono qui per essere una mascotte, ma per portare risultati e aiutare la squadra, il mister e il club per riportare il Milan dove deve essere", ha spiegato l'attaccante che nelle prossime ore firmerà il rinnovo di contratto con i rossoneri. "Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto alla grande ma non abbiamo vinto niente. C'è la possibilità di iniziare, dobbiamo continuare come abbiamo fatto, lavorando duramente, facendo sacrifici per arrivare agli obiettivi". Come sto? Sto bene, in forma", ha assicurato. Poi un messaggio per i tifosi del Milan: "Spero di vederli presto allo stadio. La squadra ha bisogno dei tifosi, facciamo saltare i tifosi a San Siro".

