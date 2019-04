Milan, Gattuso: "Rocchi ha arbitrato una grandissima partita"

Scatto Champions per il Milan che batte la Lazio 1-0 nell’anticipo serale della 32esima di serie A. A San Siro decide un rigore di Kessie al 79esimo. Tensione nel finale con l'espulsione di Inzaghi e le proteste biancocelesti per un fallo in area su Milinkovic. Furioso nel post gara il ds Tare. "Rocchi ha arbitrato una grandissima partita, eccessive le parole di Tare", commenta l'allenatore dei rossoneri, Gennaro Gattuso.