Milan: esonerato Giampaolo, in arrivo Pioli

Il club rossonero ha ufficializzato l'esonero dell'ex tecnico della Sampdoria dopo le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni. In panchina arriverà Stefano Pioli ma manca ancora l'annuncio

Con una nota sul proprio sito internet, il Milan "comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali". Si conclude così la breve e sfortunata avventura del tecnico ex Empoli e Sampdoria sulla panchina del Diavolo: Giampaolo paga un inizio disastroso, con solo 9 punti in 7 giornate ma soprattutto scelte che hanno lasciato perplessi dirigenti e tifosi.

Nelle prossime ore è atteso l'annuncio del suo successore che dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che martedì è tramontato l'ipotesi Spalletti, ancora legato contrattualmente all'Inter



