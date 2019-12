Milan, è ufficiale l'arrivo di Ibrahimovic

L'annuncio sui social del club rossonero con l'hashtag "IZ coming". L'attaccante svedese: "Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo". L'accordo per 6 mesi con opzione per il rinnovo. Il giocatore a Milanello il 2 gennaio.

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'annuncio è stato dato dallo stesso club di via Aldo Rossi sui social con uno slogan che recita: "IZ coming"., in un video in cui un fulmine si abbatte sulla città di Milano, riconoscibile dalla presenza della statua della Madonnina, in un cielo rossonero denso di nubi.

Il club rossonero ha comunicato l'ingaggio dell'ex giocatore di Juventus e Inter anche in una nota, spiegando di aver trovato un accordo fino "al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva". Lo svedese, fa sapere il Milan, "sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione". Ibra torna al Milan dopo sette anni: nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 ha collezionato 85 presenze e 56 reti contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista dello scudetto e della Supercoppa italiana.

"Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo", le prime parole di Ibra. "Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi", ha aggiunto l'attaccante svedese, reduce dall'esperienza ai Los Angeles Galaxy.

