Milan: è ufficiale l'acquisto di Leo Duarte dal Flamengo

L'annuncio sul sito del club rossonero. Per il difensore centrale brasiliano contratto per 5 anni

Leo Duarte è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero in una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'acquisto del centrale brasiliano, prelevato dal Flamengo. Il difensore, che ha firmato un contratto quinquennale, arriva a titolo definitivo. Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima di passare, nel gennaio 2014, nelle giovanili del Flamengo con cui debutta in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro vince due campionati carioca nel 2017 e nel 2019. Leo Duarte sarà il 36esimo giocatore brasiliano a vestire la maglia rossonera, proseguendo così la tradizione verdeoro nella storia del Milan.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata