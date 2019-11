Milan, è già mercato: sogno Ibra, a centrocampo piace Xhaka

di Luca Rossi

Zlatan Ibrahimovic. Un nome e un cognome che fanno sognare i tifosi del Milan, alle prese con i problemi in attacco, il sesto peggiore del campionato, e a caccia di rinforzi per tentare una svolta nella seconda parte della stagione. La classifica, che Stefano Pioli ha promesso di attaccare sulla porta di Milanello per ricordare ai suoi giocatori che non basta giocar bene ma serve vincere, piange: 13 punti, +4 sulla zona retrocessione.

Serve, quindi, una scossa. Che potrebbe arrivare anche dal mercato, se non già da un cambio di registro per Krzysztof Piatek, Pistolero dalle polveri bagnate, e soci. Tra i nomi su cui avrebbero puntato i fari i dirigenti rossoneri, secondo 'The Guardian', ci sarebbero Moise Kean e Granit Xhaka. L'attaccante italiano, di proprietà della Juventus, sta faticando ad imporsi nell'Everton e avrebbe chiesto al suo manager Mino Raiola di farlo tornare in Italia. Il Milan sarebbe una destinazione più che gradita. Per il centrocampo, invece, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando allo svizzero in rotta con l'Arsenal. Sempre stando al giornale inglese, tra l'altro, l'entourage di Xhaka avrebbe già avuto contatti con l'ad del Milan Ivan Gazidis anche lui ex dei Gunners. Mentre viene considerato in partenza Franck Kessie, escluso dalla lista dei convocati per l'ultimo match, perso allo Stadium contro la Juventus, per motivi non di campo.

Eppure, volgendo lo sguardo in avanti, cioè alla fine della stagione, Paolo Maldini non disdegnerebbe un ritorno sulla panchina del Milan di Carlo Ancelotti, l'ex tecnico di lusso delle due Champions alzate al cielo, che sembra in rotta di collisione con il Napoli. Tra l'altro, la prossima avversaria dei rossoneri, al rientro dalla sosta. Gli azzurri arriveranno sabato 23 novembre, alle 18, a San Siro. E si troveranno di fronte i ragazzi di Pioli, per cui i tre punti rappresenterebbero ossigeno puro per provare la 'remuntada' verso l'Europa.

Intanto, dopo due giorni di riposo, ripresa dei lavori, sotto il sole, a Milanello. Complice la sosta per le nazionali, 12 rossoneri erano assenti e, dunque, gruppo ridotto al lavoro. I giocatori a disposizione, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera, sono scesi in campo alle 15 dopo aver svolto la fase di attivazione muscolare in palestra. Sul centrale, la squadra ha proseguito nel riscaldamento con una serie di esercizi, con l'aiuto degli ostacoli bassi e delle sagome. A seguire, esercitazioni tecniche tra serie di passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta di prima intenzione. In chiusura partitella sul campo ridotto. Mentre giovedì, con tutti i giocatori a disposizione attesi per colazione a Milanello, è previsto un solo allenamento.

