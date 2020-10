Milan: Donnarumma e Hauge positivi al Covid-19

Nuovi guai per il Milan: Donnarumma e Hauge positivi al Covid-19. A comunicarlo è la società rossonera dopo i tamponi effettuati sulla squadra ieri sera, chiarendo che oltre al portiere e all'attaccante anche altri tre membri del gruppo squadra infetti. Tutti sono asintomatici e sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare. La società ha informato le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo e non sono risultate nuove positività.

