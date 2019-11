Milan, Daniel Maldini convocato contro il Napoli: la dinastia continua

'Calciatori da tre generazioni', potrebbe essere questo il loro motto. Il destino sembra proprio averci preso gusto con la famiglia Maldini che lancia un nuovo talento nel mondo del calcio. Questa volta tocca a Daniel, il figlio classe 2001 di Paolo, è stato inserito nella lista dei 23 che Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha scelto per il big match di questa sera a San Siro con il Napoli.

Si tratta della prima convocazione con i grandi per il 18enne trequartista rossonero che si era già messo in luce nella tournèe pre-campionato, nonchè per i gol segnati con la Primavera, tra cui spiccano la doppietta in Coppa Italia con lo Spezia e il tris nell'incontro amichevole con la Prima Squadra. Fresco di rinnovo fino al 2024 l'erede del capitano del Milan andrà per la prima volta in panchina con i rossoneri questa sera con la ghiottissima occasione di bagnare il suo esordio in Serie A.

