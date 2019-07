Milan: Cutrone ceduto al Wolverhampton a titolo definitivo

Patrick Cutrone è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. Lo annuncia la sua ex squadra, il Milan, in una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club - ha sottolineato la società rossonera - A Patrick uno speciale 'in bocca al lupo' per la sua nuova avventura professionale". Cutrone si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo.

