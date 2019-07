Milan: Chief Operations Officer Sorbone lascia club

Cambiamento a livello dirigenziale per il Milan. Il Chief Operations Officer Alessandro Sorbone "lascia il club per intraprendere nuovi percorsi professionali". Lo comunica in una nota sul sito ufficiale il Milan. "Nel ringraziarlo per l'attività svolta, la società rossonera rivolge al dottor Sorbone gli auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata