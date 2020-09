Milan, Brahim Diaz: "Club speciale che ha grandi ambizioni"

"Avevo varie offerte ma ho scelto il Milan perché è una grandissima squadra, composta da persone che stanno lavorando al meglio per riportare il club nella posizione che si merita. Ho parlato con Maldini, con Massara e sono molto contento. Il Milan è ambizioso e non ha solo l'obiettivo di tornare in Champions, vuole tornare a vincere. Abbiamo tanti obiettivi ma quello che conta è il risultato. L'arrivo di Tonali, la conferma di Ibra, Castillejo mi fanno ben sperare". Queste le parole dell'esterno spagnolo Brahim Diaz, nuovo acquisto del Milan, presentato oggi in via ufficiale. "È un grandissimo piacere giocare in questo grandissimo club, un club storico. La prima volta a Milanello è stata un'esperienza incredibile, allenarsi qui è speciale, è un centro con tantissime strutture e servizi, è molto importante. La cosa che mi ha colpito molto è stata l’accoglienza dei tifosi, stupenda. Questo club ha una fama mondiale e un blasone internazionale, da qui sono passate tantissime leggende del calcio. Il Milan è speciale e io sono orgoglioso di essere rossonero", ha aggiunto.

