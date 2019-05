Gattuso dice addio al Milan: "Lasciare non è semplice, ma è una scelta ponderata"

"Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere". Sono le parole, rilasciate a Repubblica.it., con cui l'allenatore rossonero Rino Gattuso anticipa l'annuncio, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, del suo addio al Milan. "Non c'è stato un momento preciso in cui l'ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili", racconta il tecnico.

"La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi", ha aggiunto Gattuso, il cui contratto con il Milan sarebbe scaduto nel 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata