Milan-Ibra: primo contatto. Raiola pone le condizioni

Il Milan mette a punto la strategia per arrivare a Zlatan Ibrahimovic. Il primo passo: l'incontro con il suo procuratore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mino Raiola avrebbe fatto visita a Casa Milan, ufficialmente per discutere dei contratti di altri due suoi assistiti, ovvero Suso e Donnarumma. Ma non è mancata l'occasione per valutare la fattibilità e porre le condizioni della trattativa per riportare lo svedese in maglia rossonera.

Due i nodi principali da sciogliere: la durata del contratto e l'ingaggio. Ibrahimovic non si trasferirebbe per un tempo inferiore ai 18 mesi, il che potrebbe rappresentare un punto a favore per i rossoneri che utilizzerebbero lo svedese anche come uomo immagine per ritrovare appeal nel panorama internazionale. Resta però da risolvere la questione ingaggio: l'ex Los Angeles Galaxy vorrebbe guadagnare non meno di 6 milioni di euro a stagione.

Sulle sue tracce non ci sono solo i rossoneri. Bologna e Napoli ci hanno già fatto più che un pensiero, ma con la pista rossoblu che sembra essersi raffreddata e con il futuro di Ancelotti incerto sulla panchina partenopea, il "Diavolo" sembra ora in vantaggio.

