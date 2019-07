Mercato: il Napoli non molla James ma stringe per Pépé. Il Tottenham su Dybala

Il Napoli non molla James Rodriguez ma entra nel vivo la trattativa per l'alternativa: Nicolas Pépé del Lille. Nel ritiro degli azzurri a Dimaro è arrivato ieri il procuratore dell'attaccante francese Samir Khiat. Ma l'operazione non è semplice: il suo club chiede almeno 60 milioni di euro. Senza contare che manca ancora l'ok del giocatore. "Se gli agenti sono qui significa che siamo interessati", ha chiarito Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il Napoli, che tiene sempre d'occhio anche Mauro Icardi, non abbandona comunque la pista James, corteggiato dall'Atletico. Lo confermano anche le parole del tecnico: "Non c'è né ottimismo né pessimismo. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e l'interesse del Napoli di prenderlo, vediamo cosa succede". Secondo la stampa spagnola a Dimaro era atteso oggi Jorge Mendes, per un incontro con oggetto proprio il colombiano. Ma il club di De Laurentiis ha smentito. E a proposito di attaccanti, "Milik ci piace e stiamo cercando un riferimento in avanti, ma non posso dire altro": è la dichiarazione di José Miguel López Catalßn, vicepresidente del Betis, che conferma le indiscrezioni arrivate dalla Spagna di un interesse della compagine spagnola per l'attaccante polacco del Napoli. Gli azzurri valutano Milik non meno di 60 milioni di euro.

Sirene inglesi sempre più insistenti per Paulo Dybala: il Tottenham è in forte pressing. Per la stampa d'Oltremanica gli Spurs sarebbero pronti a battere il record per i loro trasferimenti puntando all'attaccante argentino valutato dalla Juventus non meno di 80 milioni di euro. La Joya rientrerà la settimana prossima dalle vacanze e parlerà con la società e con Maurizio Sarri per capire quanto effettivamente sarà centrale nel progetto di squadra nella prossima stagione. Sulle tracce di Dybala c'è anche il Manchester United, a sua volta alla ricerca di un attaccante in caso di cessione di Romelu Lukaku all'Inter. Oltre all'argentino, la Juve potrebbe cedere in Inghilterra anche Moise Kean. Sulle tracce del giovane attaccante bianconero c'è da tempo l'Everton. Per la stampa inglese, la cessione da parte dei Toffees di Ademola Lookman al Lipsia per circa 25 milioni potrebbe essere propedeutica ad un assalto al nazionale azzurro che la Juve valuta non meno di 40 milioni: i bianconeri puntano ad una cessione con l'inserimento di una clausola di recompra per non perdere il controllo sul giocatore.

E l'Inghilterra sembra ormai la prossima destinazione di Sergej Milinkovic-Savic. La conferma che il centrocampista, nel mirino del Manchester United, è vicino a un addio alla Lazio arriva dalle parole del presidente Lotito: "Con i giocatori creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo". E l'agente del nazionale serbo è in queste ore a Manchester per trattare: con 80 milioni di euro l'operazione può andare in porto. L'arrivo di Milinkovic ad Old Trafford potrebbe liberare Paul Pogba, corteggiato da Real Madrid e Juventus. Mario Balotelli non è un obiettivo della Fiorentina: a chiarirlo il ds dei viola Daniele Pradé che dagli Usa ha fatto il punto sul mercato del club di Commisso. "Sappiamo quello che vogliamo fare, abbiamo le idee molto chiare. Lirola? E' uno dei giocatori che ci piace, ne stiamo seguendo tanti. Balotelli? E' un giocatore fortissimo, ma non rientra in quello che vogliamo noi. Stesso discorso per Rafinha. L'ex Borja Valero invece ha il profilo che ci interessa". Inevitabile soffermarsi sul futuro di Federico Chiesa, accostato alla Juventus: "La situazione è chiusa, c'è stata chiarezza da parte del presidente e di Barone, è un giocatore che la società vuole tenere", ha tagliato corto.



Potrebbe lasciare presto l'Italia, con destinazione Premier League, Patrick Cutrone: secondo i media inglesi rossoneri e Wolverhampton sarebbero ormai a un passo dall'accordo per il trasferimento del giovane attaccante, sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Il Milan ne chiedeva 25, ma la necessità di fare cassa in fretta per le operazioni in entrata sembra spingerlo verso l'ok. La Sampdoria tenta il colpaccio Nainggolan, che piace tanto a Di Francesco. Ma il 'Ninja' è entrato nel mirino anche della sua ex squadra, il Cagliari. I blucerchiati hanno poi un canale aperto con il Napoli per Simone Verdi, obiettivo anche del Torino. Il Lecce ha ufficializzato il difensore classe 2000 Antonino Gallo e l'attaccante classe 1998 Simone Lo Faso, che nell'ultima stagione hanno vestito la maglia del Palermo. Salvatore Bocchetti è ufficialmente un giocatore del'Hellas Verona. Il club gialloblù comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il difensore ex Genoa e Milan che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Dopo una lunga esperienza nel massimo campionato russo con la maglia dello Spartak Mosca a partire dal 2013. Franco Zuculini torna in Italia: l'argentino vestirà la maglia del Venezia.



Volgendo lo sguardo all'estero, continuano i contatti Psg-Barcellona sul tema Neymar. Dalla Spagna spiegano che il presidente blaugrana Bartomeu ha avvertito il presidente dei francesi Al Khelaifi che, se alla fine decidesse di separarsi dal brasiliano che spinge per tornare al Camp Nou, il Barcellona sarebbe disposto a valutare seriamente l'operazione. Nell'attesa, il club catalano resta fermo sulla sua posizione: 'Non esiste un caso Neymar'. Posizione dettata dal fatto che il Psg ha comunicato che il brasiliano, accostato dalla stampa spagnola anche alla Juventus, non è considerato cedibile. Rischia di finire invece sul mercato Ivan Rakitic. Il tecnico del Barcellona Valverde ha avvertito il croato che, per la maglia da titolare, deve lavorare di più. Inoltre, il club al momento non intende rinnovare al giocatore il contratto in scadenza nel 2021. Con l'arrivo di de Jong e la possibilità che Sergi Roberto venga schierato in mezzo, il Barcellona ha bisogno di sfoltire a centrocampo e proprio Rakitic potrebbe essere il possibile 'sacrificabile'. E l'Inter, da sempre interessata al croato, spera. Il Real Madrid ha ufficializzato l'accordo con l'Arsenal per la cessione di Dani Ceballos in prestito fino al 30 giugno 2020. Sul centrocampista spagnolo, protagonista agli Europei U21, c'era anche l'interesse del Milan.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata