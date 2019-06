Mercato, Barella nel mirino del Paris Saint Germain

Sirene francesi per Nicolò Barella. Accostato con insistenza nelle ultime settimane all'Inter, il giovane centrocampista del Cagliari è entrato nella lista degli obiettivi del Psg. A riferirlo è 'L'Equipe', spiegando che con il ritorno di Leonardo il club di Ligue 1 è tornato ad affacciarsi sul mercato italiano, che il neo direttore sportivo conosce bene, visti i suoi trascorsi da dirigente al Milan e all'Inter. Ecco dunque che il brasiliano si è messo sulle tracce del 22enne nazionale azzurro, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. E a studiare un colpo che potrebbe richiamare quello che portò Marco Verratti a Parigi nel 2012. Barella attualmente è impegnato con la Under 21 di Di Di Baigio nell'Europeo di categoria in corso in Italia e a San Marino.

