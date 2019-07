Mercato, attesa per annuncio De Ligt-Juve. James 'snobba' Napoli

L'olandese potrebbe arrivare a Torino tra oggi e domani: accordo con l'Ajax per 70 milioni. Il colombiano vuole l'Atletico e non i partenopei

di Antonio Martelli

Ormai manca solo l'annuncio per l'arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus. Trovato l'accordo con l'Ajax per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, ci sono da limare gli ultimi dettagli e nelle prossime ore il 19enne difensore olandese potrà finalmente sbarcare a Torino. Dopo le visite mediche, la firma sul contratto fino al 2024 con un ingaggio da 12 milioni all'anno e una clausola rescissoria di 150 milioni a salire. Sarà il difensore più pagato nella storia del calcio italiano, un investimento che dimostra ancora di più la volontà della Juventus di puntare a trionfare anche in Europa. Mercato bianconero che non si chiuderà certo con De Ligt, perchè ora Paratici dovrà piazzare gli 'esuberi' (Higuain in primis) per provare poi a piazzare l'ultimo colpo: Mauro Icardi.

E a proposito di Inter, dopo l'attaccante argentino ieri anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro nerazzurro di Lugano per fare ritorno a Milano. Il belga, come Icardi, è sul mercato e non rientra nei piani della società. Per il momento le uniche offerte pervenute sono dalla Cina, soluzione che il centrocampista belga potrebbe anche accettare. Ma questa per l'Inter sarà una settimana importante sul fronte attaccante: Marotta e Ausilio dovrebbero presentare una prima offerta ufficiale per Romelu Lukaku al Manchester United, mentre per Edin Dzeko resta tutto fermo in attesa che la Roma trovi l'alternativa (Higuain).

Rischia di restare un sogno quello di Aurelio De Laurentiis di portare James Rodriguez a Napoli. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina, il giocatore colombiano vuole solo l'Atletico Madrid. 'Bombazo a la vista' è il titolo di Marca che spiega come la volontà di James sia quella di rimanere a Madrid e gradirebbe non poco giocare per la squadra allenata dal Cholo Simeone. Secondo fonti vicine al club, l'accordo con l'Atletico sarebbe "vicino a materializzarsi". Nei giorni scorsi De Laurentiis aveva dichiarato di non voler accettare le richieste del Real di oltre 40 milioni per James, ritenute esagerate.

Ancora sotto shock per la notizia della leucemia che ha colpito l'allenatore Sinisa Mihajlovic, il Bologna continua a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In particolare si cerca un attaccante di esperienza e dal gol facile, l'identikit perfetto di Daniel Sturridge. Sarebbe infatti il centravanti inglese, secondo il Daily Express, l'ultimo obiettivo dei rossoblu. Il 29enne attaccante britannico si è appena svincolato dal Liverpool. E' sbarcato oggi a Milano Ruslan Malinovskiy, 26enne centrocampista ucraino prelevato dall'Atalanta dal Genk. Con una nota sul proprio sito internet, invece, il Sassuolo comunica di aver ceduto l'attaccante classe '99 Gianluca Scamacca "a titolo di prestito all'Ascoli Calcio".

All'estero Barcellona sempre prrotagonista, con Antoine Griezmann che ha svolto ieri le visite mediche e Neymar che continua a mandare messaggi per 'tornare a casa'. Che ormai fra il brasiliano e il Paris Saint-Germain sia in atto una rottura arrivano ulteriori conferme dalle ultime dichiarazioni di O'Ney. Intervistato dal sito americano 'Oh My Goal', alla domanda su quale sia uno dei suoi ricordi più belli da calciatore, il 27enne Neymar ha risposto: "Il primo è quando abbiamo vinto le Olimpiadi con il Brasile (nel 2016) Il secondo è la 'remuntada' contro il PSG" in Champions League. Una provocazione bella e buona, il riferimento è infatti al clamoroso 6-1 rifilato dal Barça al Paris negli ottavi del 2018 a ribaltare lo 0-4 dell'andata. In quella partita Neymar segnò due gol. "Quando abbiamo segnato il sesto gol stato incredibile!", ha ammesso. A Parigi non l'avranno presa bene...

