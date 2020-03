Mentana: Parole di Zhang su Dal Pino vergognose, danneggia l'Inter

Enrico Mentana non ha digerito le critiche del patron dell'Inter, Steven Zhang, nei confronti di Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A. "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso", ha scritto su Facebbok il giornalista, noto tifoso nerazzurro, in commento alle recenti esternazioni dl presidente del club milanese. "Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare - ha aggiunto - a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".

Mentana ha poi rincarato la dose su Instagram postando una sarcastica locandina dal titolo "L'urlo di Zhang che terrorizza l'occidente". L'immagine ritrae il presidente dell'Inter nei panni di Bruce Lee intento a sferrare un calcio rotante, simbolicamente nei confronti della Serie A, bersaglio sue critiche.

