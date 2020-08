Media, Messi verso il Manchester City: vedrà Guardiola

Dopo la clamorosa rottura con il Barcellona, gradualmente Leo Messi sembra avvicinarsi sempre di più al Manchester City. Dalla Spagna e dalla Francia arrivano conferme: secondo il programma sportivo 'Jugones', la 'Pulce' ha deciso che la prossima tappa della sua carrierà sarà il club di Premier League. L'argentino avrebbe già organizzato un incontro a Barcellona con Pep Guardiola. Il tecnico si trova in questi giorni nella capitale catalana e, a quanto pare, i due si vedranno a breve. E per i francesi de 'L'Equipe' anche il padre del campione, Jorge, avrebbe confermato la prossima destinazione del figlio al direttore sportivo del Psg Leonardo. Dopo la notizia dello strappo tra Messi e Barcellona, il brasiliano ha subito chiamato Jorge Messi per informarsi sulla situazione e per comunicargli l'interesse del club di Ligue 1. E Messi senior, secondo le informazioni del quotidiano transalpino, ha risposto cordialmente che il figlio ha scelto di impegnarsi con il City.

