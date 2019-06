Mayorga ritira accuse le stupro nei confronti di Ronaldo

Kathryn Mayorga ha ritirato le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Lo riporta Bloomberg. Il caso, che risale all'estate 2009, ai tempi del trasferimento di CR7 dal Manchester United al Real Madrid, è tornato d'attualità nei mesi scorsi in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti da parte del 'Der Spiegel', secondo cui il fuoriclasse portoghese e la donna, oggi insegnante, avrebbero trovato un accordo dietro il pagamento di 375mila dollari da parte del calciatore. Secondo quanto riferito da Bloomberg, una notifica di 'voluntary dismissal' è stata depositata il mese scorso in Nevada presso il tribunale statale di Las Vegas. I funzionari della polizia di Las Vegas, che si sono occupati del caso, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

